В российском регионе построят элитный ЖК «Жадина» ЖК «Жадина» построят под Калининградом

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В городе Пионерском Калининградской области построят жилой комплекс под названием «Жадина». Информация об этом появилась на сайте сервиса по покупке жилья, на что обратил внимание Telegram-канал «Калининград № 1».

Трехэтажный кирпичный дом класса премиум достраивают на улице Липовая аллея. На территории ЖК будет детский сад, школа, детская и спортивная площадки.

Первым владельцам квартир в ЖК «Жадина» планируют передать ключи уже во втором квартале 2024 года. Двухкомнатная квартира без отделки площадью 135 квадратных метров на первом этаже обойдется в 35,3 млн рублей.

Ранее в Крымске Краснодарского края демонтировали баннер сети суши «Ёбидоёби» после жалоб местных жителей станицы Хомской. В администрации Крымского района заверили, что больше в городе нигде нет рекламы этих заказчиков.

Перед этим в Сети распространилось видео с недовольной женщиной, которая жаловалась на рекламный щит с надписью «пробовал Куни Ли». В мэрии города рассказали, что это не местная жительница, а предприниматель из Абинска, которая сама владеет суши-баром.