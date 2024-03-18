В российском регионе отразили массовые атаки хакеров во время выборов Минцифры Новосибирской области сообщило об отражении хакерских атак на выборах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Государственная инфраструктура и федеральная система дистанционного электронного голосования в Новосибирской области подверглись массовым кибератакам во время выборов президента России, заявил министр цифрового развития и связи региона Сергей Цукарь на оперативном совещании в областном правительстве. По его словам, все атаки были отражены, передает РИА Новости.

За период этих трех дней, конечно, мы наблюдали массовые атаки и на государственную инфраструктуру, и на федеральную систему дистанционного электронного голосования, и наш Центр общественного видеонаблюдения также находился под атаками. Но все они успешно отражены, каких-либо сбоев в работе систем не допущено, — заявил Цукарь.

В ходе совещания губернатор региона Андрей Травников отреагировал на сообщения неких украинских ресурсов о якобы успешной кибератаке на российские государственные информационные системы. Он попросил Цукаря прокомментировать данную информацию. В ответ министр заявил, что все информационные системы области работают в штатном режиме.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что выборы президента России прошли очень достойно. Она подчеркнула, что «недругам» не удалось помешать процедуре голосования.