Государственная инфраструктура и федеральная система дистанционного электронного голосования в Новосибирской области подверглись массовым кибератакам во время выборов президента России, заявил министр цифрового развития и связи региона Сергей Цукарь на оперативном совещании в областном правительстве. По его словам, все атаки были отражены, передает РИА Новости.
За период этих трех дней, конечно, мы наблюдали массовые атаки и на государственную инфраструктуру, и на федеральную систему дистанционного электронного голосования, и наш Центр общественного видеонаблюдения также находился под атаками. Но все они успешно отражены, каких-либо сбоев в работе систем не допущено, — заявил Цукарь.
В ходе совещания губернатор региона Андрей Травников отреагировал на сообщения неких украинских ресурсов о якобы успешной кибератаке на российские государственные информационные системы. Он попросил Цукаря прокомментировать данную информацию. В ответ министр заявил, что все информационные системы области работают в штатном режиме.
Ранее глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что выборы президента России прошли очень достойно. Она подчеркнула, что «недругам» не удалось помешать процедуре голосования.