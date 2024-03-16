В российском регионе отменили школьные занятия из-за ВСУ Гладков: в школах Белгородской области отменили занятия 18 и 19 марта

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Образовательные учреждения отдельных районов Белгородской области не будут работать 18 и 19 марта, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По его словам, речь идет о школах и колледжах. Гладков также порекомендовал отказаться от посещения детских садов.

Исходя из текущей обстановки принимаем решение, что торговые центры Белгорода и Белгородского района в воскресенье и понедельник работать не будут, — заявил глава региона.

Ранее Белгородская область подверглась серии массированных атак со стороны украинских войск. Так, в Минобороны России сообщили о предотвращении ряда попыток ВСУ атаковать регион в ночь на субботу, 16 марта. По данным ведомства, Киев использовал беспилотники, тактический ракетный комплекс «Точка-У», а также РСЗО RM-70 Vampire. Все средства поражения противника были уничтожены над территорией региона.

Кроме того, ночью Гладков рассказал, что при атаке дрона-камикадзе Вооруженных сил Украины на легковой автомобиль в селе Глотово Белгородской области пострадали пять человек. Он уточнил, что в результате взрыва дрона загорелось транспортное средство, в котором находились люди.