В российском регионе отказались от ограничений, введенных после теракта В Свердловской области сняли ограничения, введенные из-за теракта в «Крокусе»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Жителей Свердловской области перестанут досматривать и просить пройти через рамки металлодетектора на культурных площадках, говорится в распоряжении властей региона. Данные ограничения были введены после теракта в «Крокус Сити Холле».

Признать утратившим силу распоряжение губернатора Свердловской области от 26.03.2024 № 57-РГ «О реализации решений антитеррористической комиссии в Свердловской области», — говорится в документе.

Теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. В этот день в концертном зале должна была выступать группа «Пикник». Группа злоумышленников открыла огонь по людям и подожгла здание. Пожар привел к обрушению крыши и выгоранию концертного зала. Жертвами стали более 140 человек, свыше 500 пострадали.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что следы теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» ведут на Украину. По его словам, все виновные обязательно понесут наказание. Представители Киева и стран G7 отвергли связь Украины с произошедшим. Ответственность на себя взяло «Исламское государство» (ИГИЛ, движение признано в РФ террористическим, деятельность запрещена).

На днях стало известно, что правоохранители задержали 12-го фигуранта, причастного к трагедии, Джумохона Курбонова. По данным СК, 20-летний гражданин Таджикистана обеспечивал соучастников средствами связи и деньгами для оплаты счетов. Басманный суд Москвы отправил его под стражу до 22 мая.