В российском регионе оценили ущерб после атаки ВСУ Гладков: в Шебекино повреждены склад и три автомобиля после налета дронов ВСУ

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Подразделения Вооруженных сил Украины повредили здание склада и три транспортных средства в городе Шебекино, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, ВСУ ударили по окраине населенного пункта несколькими дронами-камикадзе.

В результате детонации первого беспилотника на территории сельскохозяйственного предприятия повреждены три автомобиля, забор и остекление в хозпостройке. Второй дрон упал и сдетонировал на территории коммерческого предприятия — повреждена кровля складского помещения, — написал Гладков, отметив, что на местах работают оперативные службы.

Ранее в МЧС России сообщали, что при атаке украинского беспилотника на Краснодарский край в ночь на 21 июня пострадали двое сотрудников ведомства. Отмечается, что они получили травмы при исполнении своих обязанностей, им сразу была оказана медицинская помощь, сейчас они находятся на амбулаторном лечении.

До этого губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что в результате атаки дрона на Краснодар погиб сотрудник котельной. По его словам, семье жертвы окажут всю необходимую помощь и поддержку. Кроме того, стало известно о четырех пострадавших.