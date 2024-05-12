В российском регионе объявлена опасность атаки БПЛА Гусев: ПВО приведена в готовность из-за угрозы атаки БПЛА в Воронежской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Воронежской области введен режим опасности атаки беспилотников, передал в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев. Средства противовоздушной обороны приведены в боеготовность, уточнил он.

Внимание! Уважаемые воронежцы, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове. Следите за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России, — написал глава области.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщал, что на территории региона объявлена угроза атаки дронов. Расчеты ПВО также были готовы отражать нападение, заверил он. При этом в пресс-службе оборонного ведомства России указали, что противовоздушная оборона уничтожила украинские беспилотники над Брянской, Белгородской и Московской областями. Атаки со стороны ВСУ были предприняты в ночное время, уточнили в Минобороны.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин отмечал, что российские военные отразили атаку беспилотных летательных аппаратов, которые направлялись в сторону столицы. На тот момент разрушений и пострадавших зарегистрировано не было. Российское оборонное ведомство информацию не комментировало.