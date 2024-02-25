В российском регионе объявили воздушную тревогу Развожаев: в Севастополе объявлена воздушная тревога

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Воздушная тревога объявлена в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. Он призвал местных жителей плотно закрыть окна и двери, перекрыть газ, воду и свет. Укрываться необходимо в комнате с несущими стенами в значительном удалении от окна. Дым в районе Севастопольской бухты Развожаев объяснил работой средств маскировки.

Внимание всем! Воздушная тревога! — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что окраина поселка Ленинский Шебекинского городского округа попала под обстрел Вооруженных сил Украины. По его данным, никто из местных жителей не пострадал.

До этого губернатор Курской области Роман Старовойт призвал местных жителей укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами — коридоре, ванной, кладовой. Тем, кого сигнал тревоги застал на улице, он рекомендовал зайти в ближайшее здание, подземный переход или на парковку.

В ночь на 24 февраля над Курском и Курским районом работала ПВО. Также около 05:00 мск Старовойт уведомил об отбое ракетной опасности, которая была объявлена в регионе накануне поздно вечером. В Министерстве обороны России заявляли, что около 00:15 мск над Курской областью был сбит украинский беспилотник.