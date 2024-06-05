В российском регионе объявили режим ракетной опасности Врио губернатора Смирнов: в Курской области объявлен режим ракетной опасности

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ракетная опасность объявлена на территории Курской области, заявил в Telegram-канале врио губернатора региона Алексей Смирнов. Жителям нужно уйти в укрытия, подчеркнул он.

Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие, — призвал Смирнов.

Ранее ВСУ обстреляли село Новозлатополь в Запорожской области, в результате чего пострадали три мирных жителя. Глава региона Евгений Балицкий сообщил, что им оказывается медицинская помощь.

До этого ВСУ с помощью беспилотника атаковали штаб по восстановлению жилья в селе Головчино Грайворонского городского округа. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что осколочные ранения получили два человека, в том числе заместитель главы администрации округа. В момент атаки, по его словам, в штабе активно велась работа: местные жители пришли, чтобы получить информацию о жилье, выплатах, оказании помощи, их консультировали сотрудники администрации и члены правительства и областных ведомств.

Кроме того, ПВО сбила несколько воздушных целей, выпущенных Вооруженными силами Украины над Белгородом и Белгородским районом. Никто не пострадал.