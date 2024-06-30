В российском регионе объявили ракетную опасность Гладков: в Белгородской области объявлена ракетная опасность

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ракетная опасность объявлена в Белгородской области, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. Он призвал сограждан укрыться в подвалах и не покидать их, пока не будет дана команда отмены угрозы.

Город Белгород и Белгородский район, Шебекино и Шебекинский округ — РАКЕТНАЯ ОПАСНОСТЬ. Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала «Отбой ракетной опасности», — написал Гладков.

В 10:36 мск губернатор сообщил, что угроза миновала. О нанесенных ударах в эти минуты он не писал.

Минувшей ночью два дрона-камикадзе ВСУ атаковали многоквартирный дом в городе Грайвороне. В двух квартирах выбило окна, осколки посекли один частный автомобиль. Сведений о пострадавших не поступало.

Накануне трое жителей Белгородской области пострадали при атаке украинских беспилотников, целями которых были автомобили. По словам Гладкова, в общей сложности сгорели три транспортных средства.

Да человека пострадали в селе Богун-Городок Борисовского района, где дрон попал в легковушку: мужчину госпитализировали с ранениями предплечья и живота, женщину — с множественными ожогами рук и ног, верхних дыхательных путей. У обоих также зафиксировано сотрясение мозга. Еще один инцидент произошел на отрезке автодороги Зиборовка — Нечаевка, там БПЛА ударил по КамАЗу.