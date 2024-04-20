В российском регионе обнаружили обломки летательных аппаратов Артамонов: обломки двух летательных аппаратов обнаружены в Липецкой области

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Обломки двух летательных аппаратов обнаружены в Липецкой области, сообщил глава региона Игорь Артамонов в своем Telegram-канале. По его словам, фрагменты, предположительно метеозондов, найдены в Хлевенском районе и Воловском округе.

В Хлевенском районе и Воловском округе обнаружены обломки двух летательных аппаратов. Предварительно, это метеозонды. Специалисты работают на местах обнаружения, — написал Артамонов.

Губернатор отметил, что жертв и разрушений в результате инцидента нет, обломки упали в безлюдной местности. Системы обнаружения и подавления находятся в состоянии готовности, добавил Артамонов.

За час до этого глава Липецкой области сообщил о режиме воздушной опасности в регионе. Губернатор призвал жителей области следить за информацией об оперативной обстановке в официальных каналах правительства и МЧС.

Накануне вечером Артамонов объявил об опасности атаки беспилотных летательных аппаратов в Липецкой области. Глава региона рекомендовал жителям не приближаться к обломкам дронов и не трогать их, а также по возможности оставаться дома.

Позднее предупреждение отменили. Однако губернатор отмечал, что в регионе продолжает действовать желтый уровень опасности.