В российском регионе обнаружили гонконгский грипп Роспотребнадзор: гонконгский грипп обнаружили в Якутии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Гонконгский грипп обнаружили в Якутии, сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора. Эпидемический порог ОРВИ в регионе превышен на 92%: там зарегистрировано 12 595 случаев респираторных заболеваний.

По данным лабораторного мониторинга ОРВИ и гриппа, на территории республики с 45-й недели 2023 года выявлена циркуляция вирусов гриппа А (H3N2), — говорится в сообщении.

По данным Роспотребнадзора, в регионе активно проводится вакцинация. В настоящее время против гриппа в Якутии привито 451 303 человека, в том числе 135 443 ребенка, 315 860 взрослых.

Ранее заместитель президента Российской академии образования академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что россиянам следует привиться от гриппа до конца ноября, не дожидаясь ухудшения эпидемиологической ситуации. Он подчеркнул, что подъем заболеваемости с большой вероятностью начнется только в январе из-за отсутствия холодов.

По словам академика, в стране привились около 50 млн человек, но этого недостаточно. Необходимо, чтобы в России вакцинацию от гриппа сделали минимум 60–70 млн человек, уточнил Онищенко. Прививка от этого заболевания может помочь создать популяционный иммунитет, в том числе и от COVID-19, резюмировал он.