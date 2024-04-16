В российском регионе обезвредили обломки украинского метеозонда Губернатор Артамонов: в Липецкой области обезвредили обломки украинского зонда

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Обломки украинского метеозонда обезврежены в Липецкой области, сообщил губернатор Игорь Артамонов в своем Telegram-канале. По его словам, системы обнаружения и подавления находятся в состоянии готовности.

В Воловском округе обезврежены обломки метеозонда. Он был запущен со стороны Украины… Системы обнаружения и подавления находятся в состоянии готовности, — сообщил Артамонов.

Ранее сообщалось, что российские системы ПВО в ночь на 11 апреля перехватили два беспилотных летательных аппарата над Мордовией, пострадавших нет. Глава республики Артем Здунов уточнил, что уничтоженный беспилотник был самолетного типа.

Также пресс-служба Минобороны РФ сообщала, что Вооруженные силы Украины попытались атаковать шесть российских регионов в ночь на 11 апреля, задействовав беспилотные летательные аппараты. По данным ведомства, военные Украины пытались атаковать Курскую, Тамбовскую, Белгородскую, Брянскую и Липецкую области, а также Республику Мордовия.

Ранее губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил о падении беспилотника на строящееся здание центральной районной больницы в селе Доброе. В результате инцидента никто из местных жителей не пострадал.