В российском регионе начался сбор урожая, несмотря на атаки ВСУ Гладков: убраны первые 250 гектаров озимых пшеницы и ячменя

Фото: Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале опубликовал видеообращение, в котором принес глубочайшие соболезнования близким девяти раненых и одного погибшего за последние сутки мирного жителя. Он отметил, что мирная повестка тоже есть, в области началась уборка урожая.

Начали уборку урожая. Убраны первые 250 гектаров озимых пшеницы и ячменя, — сообщил он в опубликованном видеообращении.

Ранее село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа попало под обстрел ВСУ, о чем сообщил Вячеслав Гладков. В результате прилета снаряда на территорию сельскохозяйственного предприятия погиб один мирный житель. Временно остались без газа жители хуторов Стадников, Желобок, Бабенков, а также сел Терезовка и Мешковое.

Гладков также проинформировал, что после нападения ВСУ на Белгород, Белгородский регион и город Шебекино были ранены девять человек. Из них — четыре женщины и один ребенок.

Сигнал ракетной опасности был объявлен в Новороссийске вечером 1 июля. В городе звучала сирена. Глава города Андрей Кравченко призвал жителей и гостей города не выходить из дома и не подходить к окнам. Тех, кто находился в этот момент на улице, он попросил укрыться в цоколе ближайшего здания или подземного перехода.