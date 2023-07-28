Силовики нейтрализовали начиненные взрывчаткой дроны в российском регионе SHOT: силовики нейтрализовали три украинских дрона на хуторе Красный Пахарь в Курской области

Фото: Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Telegram-канал SHOT сообщает, что три украинских беспилотника были нейтрализованы в граничащей с Украиной Курской области. По данным канала, силовики применили против летательных аппаратов антидроновые ружья. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

По сообщению канала, БПЛА были нейтрализованы 27 июля в районе 11 часов утра на хуторе Красный Пахарь. По информации SHOT, два аппарата взорвались в воздухе, один был посажен на землю.

Силовики сняли взрывчатку с уцелевшего дрона и уничтожили ее, уточняет канал.

В Министерстве обороны России заявили об уничтожении украинского беспилотника в Московской области в ночь на пятницу, 28 июля. По данным ведомства, аппарат был сбит средствами противовоздушной обороны. В Минобороны охарактеризовали действия Киева как попытку совершения террористического акта в Москве.

27 июля БПЛА самолетного типа упал во дворе частного дома в Верхнехавском районе Воронежской области. Ранее также сообщалось об атаке беспилотника ВСУ на село Лозовая Рудка, расположенное в Белгородской области. Дрон сбросил на населенный пункт взрывчатку ВОГ-17, в результате атаки никто из местных жителей не пострадал.