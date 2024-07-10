В российском регионе нашли свиней, зараженных вирусом африканской чумы SHOT: в агрокомплексе Кубани нашли свиней с вирусом африканской чумы

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ДНК вируса африканской чумы обнаружили у свиней в агрокомплексе Краснодарского края, сообщил Telegram-канал SHOT со ссылкой на собственный источник. По информации канала, территории станицы Придорожной, хуторов Раков и Сопова Балка были признаны угрожаемой зоной.

В агрокомплекс уже выехали специалисты. В публикации уточняется, что всего на объекте находится около 9,5 тысячи свиней.

Африканская чума представляет собой вирусную болезнь свиней. Она характеризуется высокой степенью заражения, среди симптомов — лихорадка, цианоз кожи, разрывы кровеносных сосудов внутренних органов.

Ранее также сообщалось, что зараженные африканской чумой туши свиней обнаружили на Украине на берегу реки Прут. Специалисты уничтожили останки животных и провели дезинфекцию. Вход на территорию островка, на котором нашли туши, закрыт. Объявлена карантинная зона.

До этого вирус африканской чумы свиней (АЧС) был обнаружен в сосисках «Баварские», продававшихся в одном из магазинов Элисты. Известно, что продукт произвели на мясоперерабатывающем предприятии во Владимирской области. По имеющимся данным, торговая точка принадлежит одной из федеральных сетей. В настоящее время указом главы республики Бату Хасикова магазин закрыт на карантин.