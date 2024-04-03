В российском регионе начали раздавать повестки пришедшим в ГИБДД мигрантам E1.ru: в Екатеринбурге в очереди около ГИБДД начали выдавать повестки

В Екатеринбурге водители с иностранными и международными правами, пришедшие обменять свои водительские удостоверения на российские, стоят в очереди около здания ГИБДД, сообщил портал E1.ru. Отмечается, что на входе начали работать сотрудники военкоматов, которые выдают повестки для постановки на воинский учет, передает «URA.RU».

Решили воспользоваться случаем, пока они собрались в одном месте. Всех проверяют по базам, тем, кто не служил, раздают повестки, — сообщил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что 1 апреля 2024 года в силу вступают многочисленные поправки для водителей. Они распространяются на сроки и правила прохождения экзамена в ГИБДД, а также на требования к получению, замене и продлению прав. В частности, начнут действовать новые правила для водителей, намеренных управлять автобусами. Теперь для получения прав категории D им потребуется годовой водительский стаж на категории B, B1, C или C1.

Изменения, внесенные в закон, не касаются граждан России и Белоруссии, которые управляют автотранспортом на основании белорусских национальных водительских удостоверений. Тем, кто получил вид на жительство или российское гражданство до 1 апреля, а также россиянам с иностранными правами, которые приехали до 1 апреля, не нужно будет сдавать экзамены для замены документа.