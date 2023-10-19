В российском регионе на школьный урок пригнали бронетранспортер Во двор школы в Курганской области для Урока мужества пригнали БТР

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Курганской области для Урока мужества во двор школы пригнали бронетранспортер, сообщает Telegram-канале «Осторожно, новости». Кроме того, на столах расставили автоматы и пулеметы.

Канал отмечает, что во время урока военные рассказали о солдатских буднях и исполнили патриотические песни. Урок закончили словами о миролюбии России, граждане которой «стоят на защите мира, добра и справедливости».

Ранее первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова направила министру просвещения РФ Сергею Кравцову депутатский запрос с просьбой демонстрировать в школах видеоролики патриотического характера, посвященные СВО и созданные при поддержке Минобороны.

По мнению Лантратовой, этот контент даст школьникам возможность «почувствовать свое единство с российскими бойцами, сражающимися против неонацистского режима и его пособников». В Минпросвещения эту инициативу поддержали.

В свою очередь помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что в России создадут учебник по военной истории. Он будет разработан для учителей в качестве дополнительного пособия, там, в частности, опишут различные военные операции.