В российском регионе на границе с Украиной начали строить засечную черту Белгородский губернатор Гладков заявил о формировании на границе с Украиной засечной черты

Фото: gladkov_vv/vk.com

Вячеслав Гладков (справа)

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на пресс-конференции заявил, что в регионе на границе с Украиной формируют засечную черту, передает ТАСС. Чиновник объяснил это напряженной обстановкой в области — в частности, частыми обстрелами ВСУ.

Мы готовимся к различным вариантам, (…)_ поэтому, начиная с апреля, и занимаемся достаточно активно укреплением рубежей в рамках своих полномочий, — сказал Гладков.

Он добавил, что специально не сообщает подробностей в связи с тем, что информация из открытых источников может отслеживаться противником. Однако уточнил, что власти региона потратили около 13 млрд рублей за восемь месяцев на цели и задачи, связанные с проведением специальной военной операции.

Ранее врио главы администрации Белгорода Валентин Демидов сообщил, что в городе завершается подготовка систем укрытий. По его словам, в ближайшее время будет опубликована интерактивная карта бомбоубежищ, по которой местные жители смогут быстро ориентироваться.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов ранее рассказал, что в регионе проводятся фортификационные работы для обеспечения безопасности жителей. Он пояснил, что принимаемые военными и сотрудниками правоохранительных органов меры, порученные президентом России, достаточны, чтобы жители полуострова чувствовали себя защищенными.