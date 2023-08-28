В российском регионе мужчина сбежал от контролеров необычным способом В Твери мужчина сбежал от контролеров через форточку в автобусе

Мужчина сбежал от контролеров через форточку в автобусе в Твери, сообщает RT. Отмечается, что окно не выдержало и рухнуло вместе с ним. Инцидент попал на видео.

Однако полиция нашла беглеца и оштрафовала за безбилетный проезд и нанесенный ущерб. Как сообщается, прооед в городском транспорте Твери стоит 30 рублей.

В Подмосковье контролер в электричке едва не задушил подростка, предположительно, ехавшего без билета. По факту произошедшего начата проверка, сообщили в Telegram-канале Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

На кадрах из электрички видно, как контролер обхватил несовершеннолетнего пассажира за шею и продержал так около минуты, прижимая к сиденьям. Мужчина отпустил подростка после того, как к ним подошел охранник.

Ранее пассажир московского метро головой разбил лицо 15-летнему подростку в вагоне поезда между станциями «Беговая» и «Полежаевская». Конфликт произошел по малозначительному поводу. Несовершеннолетнему потребовалась медицинская помощь.

Ранее в Москве в районе Южное Чертаново пассажир автобуса, не купивший билет, сломал руку контролеру. Сотрудница попросила безбилетного пассажира показать паспорт, чтобы выписать постановление. Он попытался сбежать и толкнул женщину. При падении из автобуса на тротуар она сломала руку. Злоумышленника задержали, и ему может грозить заключение на срок до 10 лет.