В российском регионе могут ввести режим ЧС из-за заморозков Волгоградская область рассматривает введение режима ЧС из-за заморозков

Фото: Мобильный репортер/Агентство «Москва»

Специалисты оценивают состояние сельскохозяйственных культур на фоне заморозков в Волгоградской области, сообщили в региональном комитете сельского хозяйства. По итогам проверки будет поднят вопрос о необходимости введения режима ЧС, передает ТАСС.

Мониторинг состояния посевов еще продолжается. После обработки всей информации <...> будут рассмотрены вопросы необходимости установления режима ЧС, — заявили в комитете.

Там добавили, что это позволит применить дополнительные меры поддержки аграриев, а также аккумулировать дополнительные силы и средства в целях устранения последствий заморозков. В ходе проверки специалисты оценят состояние растений, в том числе озимых культур, а также уже давших всходы яровых.

В прошедшие выходные, 4 и 5 мая, заморозки до пяти градусов мороза наблюдались в отдельных районах области. При этом региональное управление МЧС отмечает, что похолодание в регионе может быть ночью и утром 9 и 10 мая.

Ранее агроном Денис Терентьев заявил, что майские заморозки могут уничтожить некоторых вредителей. Эксперт подчеркнул, что холодная погода может убрать с полей картофельную нематоду. Однако для этого дачникам придется самостоятельно выманить вредителя незадолго до максимального понижения температуры.