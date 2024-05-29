В российском регионе ищут пропавшего на Печоре рыбака Прокуратура: в Коми группа из шести человек ведет поиск пропавшего рыбака

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Шесть человек на трех судах ведут поиск пропавшего на реке Печоре в Республике Коми рыбака, сообщили ТАСС в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры. По информации ведомства, мужчина перевернулся на лодке вместе с двумя напарниками.

Пропавшего ищут три сотрудника Печорского аварийно-спасательного отряда, один сотрудник полиции и два родственника пропавших на трех маломерных судах. Рыбачья лодка не зарегистрирована в реестре маломерных судов, — следует из сообщения.

По факту инцидента началась проверка. Печорская транспортная прокуратура выясняет обстоятельства произошедшего.

Ранее сотрудники Камчатского спасательного центра выдвинулись на поиски двоих мужчин, которые вышли на лодке в Охотское море и пропали. Пресс-служба МЧС России уточняла, что отправной точкой для местных жителей стало устье реки Митога.

В конце марта на Чукотке был спасен истощенный 70-летний житель, который более пяти месяцев находился в рыбацком домике и не возвращался домой. Участковому о пропаже мужчины заявила его жена. Рыбак много лет уходил на дальний промысел и оставался без связи с близкими до полугода. В этот раз он обещал вернуться к Новому году, но так и не появился.