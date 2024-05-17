В российском регионе дважды объявили ракетную опасность Гладков: в Белгородской области дважды объявляли ракетную опасность

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Белгороде и Белгородском районе за несколько часов дважды запускали ракетную опасность, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. По его данным, в первый раз сигналы сработали в 20:17 по московскому времени, через три минуты сирены стихли. Второй раз ракетную опасность объявили в 21:32 по московскому времени, но спустя пять минут отменили.

Глава региона напомнил, что в такие моменты гражданам необходимо укрываться в помещениях без окон и со сплошными стенами. Людям, которых сирены застают на улице, следует незамедлительно спуститься в укрытие или иное безопасное место, добавил Гладков.

Ранее губернатор рассказал, что украинский дрон-камикадзе атаковал мирных жителей села Новая Наумовка, которые приехали копать огород. По информации Гладкова, один мужчина погиб на месте, второй получил ранения.

В связи с трагедией глава региона также обратился к жителям населенных пунктов, где действует режим ЧС. Он призвал людей не посещать эти села, отменить работы в огородах и ставить свое здоровье и жизнь в приоритет.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что страны Запада и Украина «играют с огнем», посягая на территорию России и ее безопасность. Таким образом она отреагировала на очередные атаки ВСУ на российские регионы.