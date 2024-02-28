В российском регионе десятки мигрантов получили повестки в военкомат В Ростовской области 36 мигрантам вручили повестки в военкомат

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

В Ростовской области 36 мигрантам вручили повестки в военкомат для постановки на воинский учет, сообщает пресс-служба регионального главка МВД. Нарушители закона были выявлены в ходе рейдов полиции.

В ходе проверки документов установлено отсутствие отметок о постановке на воинский учет у 36 граждан. Им вручены повестки о необходимости явки в военные комиссариаты, – сообщается в публикации.

Кроме того, во время рейда правоохранители выявили 35 нарушений. Среди них шесть связаны с работой на территории РФ без патента, еще в 23 случаях иностранцы нарушили правила въезда в Россию или режима пребывания. Один человек нарушил сроки обращения за выдачей патента.

Ранее сообщалось, что силовики провели крупные рейды по местам проживания мигрантов в Подмосковье. Проверки состоялись в Щелково и Балашихе в конце января. Отмечается, что сотрудники военкоматов и военные следователи искали тех, кто недавно получил российский паспорт, но не встал на воинский учет.

В январе более 160 иностранных граждан, проживающих в России на законных основаниях, после рейдов военных и полиции по проверке мигрантов в Свердловской области изъявили желание заключить контракты о прохождении военной службы с Минобороны. При этом 500 бывших мигрантов были поставлены на воинский учет.