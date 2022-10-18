В российском регионе часть мобилизованных вернули домой В Пермском крае часть мобилизованных отправили домой из-за нехватки мест на полигонах

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Пермском крае часть мобилизованных мужчин отправили домой, так как в пунктах сбора не хватало мест, пишет РБК со ссылкой на правительство региона. Отмечается, что отправленные домой россияне «по-прежнему мобилизованные» и их могут послать на службу в любой момент. Ситуацию под личный контроль взял губернатор Пермского края Дмитрий Махонин

Действительно, по тем призванным жителям Пермского края, которых сегодня планировали отправить на обучение на Тоцкий полигон, поступил отбой по отправке от Минобороны до дополнительных указаний, — говорится в сообщении.

В результате на полигон отправили только 25 человек.

14 октября Владимир Путин в ходе пресс-конференции в Астане заявил, что мобилизация завершится в течение двух недель. Российский президент сообщил, что на текущий момент уже призваны 220 тысяч человек.

Член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев в беседе с NEWS.ru рассказал, что в настоящий момент практически все мероприятия, связанные с частичной мобилизацией, завершены. По его словам, у РФ есть 200 тысяч военнослужащих прошлогоднего осеннего призыва, часть из которых может подписать контракт и отправиться в зону СВО. Он подчеркнул, что все эти военнослужащие имеют полезные военно-учетные специальности.