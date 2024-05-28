В российском заповеднике устроили охоту на медведей с авиацией Baza: браконьеры охотились на медведей с вертолета в заповеднике на Камчатке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Браконьеры устроили охоту на медведей с вертолета в Камчатском заповеднике, сообщает Telegram-канал Baza. По словам очевидцев, охотники незаконно убили как минимум трех медведей и вывезли туши двух из них на вертолете.

Охотничий инспектор утверждает, что в апреле он увидел, как вертолет совершает посадку рядом с группой людей, снимавших шкуру с убитого медведя. При этом на следующий день тот же вертолет на низкой высоте гнался за убегавшим вниз по склону медведем. Госслужащий утверждает, что слышал выстрелы. Позже вертолет перевозил подвешенные за стропу туши двух животных, одну за другой.

При этом пилот вертолета утверждает, что он к охоте не имеет никакого отношения, а лишь помогал транспортировать тушу медведя. Местные жители не верят его словам и просят возбудить уголовное дело на участников и организаторов VIP-охоты.

В феврале Telegram-канал Mash сообщал, что главу Министерства здравоохранения Тамбовской области Алексея Овчинникова заподозрили в браконьерстве. По информации канала, сотрудники правоохранительных органов нашли в багажнике автомобиля чиновника части туши косули и охотничьи ружья.

Ранее троих жителей Хабаровского края приговорили к лишению свободы от четырех лет до 4,8 года и штрафам за незаконную добычу амурского тигра и попытку сбыть его тушу. Мужчины были признаны виновными в незаконном приобретении и сбыте занесенного в Красную книгу России особо ценного дикого животного.