В российском регионе арестовали мужчину, убившего внучку и правнучку Жителя Красноярска арестовали по делу об убийстве его внучки и правнучки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Красноярске арестован подозреваемый в убийстве внучки и правнучки мужчина, передает ТАСС со ссылкой на прокуратуру региона. До 6 августа пенсионер будет содержаться в следственном изоляторе.

Такое решение сегодня принял Кировский районный суд города. До 6 августа 2024 года мужчина будет содержаться в следственном изоляторе, — сообщили в ведомстве.

Пенсионер стал проживать в семье недавно, до этого момента он долгое время сожительствовал с женщиной, а после ее смерти ему пришлось съехать. Внучка забрала деда к себе. Убийство произошло на бытовой почве.

Возможная причина конфликта — вопрос собственности. Мужчина попросил свои документы на дачу, чтобы съехать туда, внучка отказала, после чего родственник взял нож и ударил им внучку в живот, а правнучку в шею, а потом устроил в квартире погром, затопив ее.

До этого в Краснодаре мужчина пришел на работу к бросившей его супруге и ударил ее ножом. С собой у него был торт, в этот день он отмечал день рождения. Злоумышленник повалил жену на пол и нанес удар холодным оружием. Позже агрессора задержали, но отпустили после допроса в полиции. Женщина решила разорвать отношения, поскольку возлюбленный имел проблемы с алкоголем и, будучи пьяным, избивал ее.