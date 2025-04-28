В российском регионе арестовали двух сотрудников управления МВД по миграции Главу УМВД по Пензенской области и его подчиненного задержали по делу о взятке

Арестованы начальник УВМ и глава отдела иммиграционного контроля УВМ УМВД РФ по Пензенской области, передает пресс-служба СУ СКР по Пензенской области. В отношении сотрудников возбуждено уголовное дело о получении взяток группой лиц по предварительному сговору. По версии следствия, фигуранты получали взятки от предпринимателя за общее покровительство его деятельности.

В Зареченском межрайонном следственном отделе следственного управления СК России по Пензенской области в отношении сотрудников управления по вопросам миграции УМВД России по Пензенской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взяток группой лиц по предварительному сговору), — сказано в сообщении.

По информации ведомства, фигуранты предупреждали бизнесмена о предстоящих проверках соблюдения миграционного законодательства на строительных площадках, где привлекаются к труду иностранцы. Инциденты происходили с мая 2024-го по апрель текущего года.

Ранее сообщалось, что экс-депутат Курской областной думы Максим Васильев, давший показания на экс-губернатора региона Алексея Смирнова, был задержан сотрудниками полиции в рамках расследования дела о хищении выделенных средств, которые должны были быть потрачены на возведение фортификационных сооружений на российско-украинской границе. Его подозревают в мошенничестве в особо крупных размерах.