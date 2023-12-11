В российском регионе детсадовцам выдали грамоты с гербом Украины РИА Новости: в детском саду Хабаровска выдали грамоты с гербом Украины

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В одном из детских садов Хабаровска после спортивных соревнований детям выдали грамоты с символикой Украины, сообщает РИА Новости. В управлении образования заявили, что инструктор по физкультуре по незнанию распечатала шаблон из интернета, но разбирательство продолжается.

Произошла недопустимая ситуация в детском саду № 137 нашего города. В учреждении проходили соревнования, в которых участвовали несколько детсадов. Каждый готовил грамоты для воспитанников самостоятельно. Инструктор по физкультуре детского сада № 122 скачала шаблон грамоты в интернете, распечатала и принесла на соревнования, — разъяснили ситуацию в управлении.

Ранее в одном из дошкольных учреждений Читы детям уже вручали грамоты с гербом Украины. Источник NEWS.ru сообщил, что воспитатель скачал их в интернете без какого-либо злого умысла — педагог искал формы с летней тематикой и не обратил внимания на трезубец.

Учительницу одной из самых крупных школ Севастополя уволили после того, как она переставила шарики на партах в соответствии с цветами украинского флага. Желто-голубые украшения не оценили родители. По словам руководителя школы, родители купили воздушные шарики и украсили ими кабинет в свободном порядке.