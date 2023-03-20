На автобусной остановке в Новосибирске загорелся автобус с пассажирами, рассказали NEWS.ru в пресс-службе регионального МЧС. Никто из людей не пострадал, пассажиры самостоятельно выбрались из горящего транспортного средства до прибытия пожарных.
В ведомстве указали, что сообщение о возгорании автобуса ПАЗ поступило на пульт диспетчера в 08:46. Происшествие случилось по улице Богдана Хмельницкого.
Огонь был потушен за шесть минут, площадь возгорания составила 18 км. в.
В течение шести минут пожарные ликвидировали открытое горение. Площадь пожара составила 18 кв.м. Предварительно, в автобусе находились десять человек, которые эвакуировались самостоятельно до прибытия пожарных. Пострадавших нет, — говорится в сообщении.