В Новосибирске вспыхнул автобус с пассажирами В Новосибирске на остановке загорелся автобус с 10 пассажирами в салоне

Фото: ГУ МЧС России по Новосибирской области

На автобусной остановке в Новосибирске загорелся автобус с пассажирами, рассказали NEWS.ru в пресс-службе регионального МЧС. Никто из людей не пострадал, пассажиры самостоятельно выбрались из горящего транспортного средства до прибытия пожарных.

В ведомстве указали, что сообщение о возгорании автобуса ПАЗ поступило на пульт диспетчера в 08:46. Происшествие случилось по улице Богдана Хмельницкого.

Огонь был потушен за шесть минут, площадь возгорания составила 18 км. в.