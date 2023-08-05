В российском городе ввели режим ЧС после взрыва газа В городе Канске Красноярского края ввели режим ЧС после взрыва газа в доме

Фото: МЧС РФ

В городе Канске Красноярского края ввели режим ЧС после взрыва газа в жилом доме, сообщила мэрия на своем сайте. Он начал действовать с 20:00 4 августа. По предварительной информации, пострадали 11 человек, в том числе семеро госпитализированы.

С 20:00 04.08.2023 для органов управления и сил муниципального звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций города Канска Красноярского края введен режим функционирования «Чрезвычайная ситуация», — говорится в сообщении администрации города.

Газ взорвался в жилой пятиэтажке на улице Каландарашвили вечером 4 августа. По данным регионального СК, взрыв прогремел во время работ по замене газовых труб в доме. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью. В МЧС сообщали, что в нескольких квартирах при взрыве были повреждены межкомнатные перегородки, окна и двери. Спасатели эвакуировали из здания 200 человек, в том числе 20 детей.

Позднее врио главы Красноярского края Михаил Котюков подтвердил, что при взрыве бытового газа в жилом доме никто не погиб. По его словам, правоохранительные и надзорные органы устанавливают причины ЧП, властям поставили задачу отремонтировать пострадавшие квартиры. Жильцов из пострадавшего подъезда разместили в пункте временного содержания, некоторые решили пожить у родственников, для всех остальных организовали горячее питание.