У россиянина с ДЦП украли еду, которую он взял в долг В Кимрах двое мужчин отобрали еду у парня с ДЦП и попали на видео

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В городе Кимры Тверской области двое мужчин отобрали продукты у парня с ДЦП, которые он взял в долг у знакомой пенсионерки. История получила широкий общественный резонанс, и пока полицейские искали преступников, неравнодушные местные жители помогли молодому человеку, сообщили в Telegram-канале «Вечерняя Тверь».

Парень попросил у знакомой продукты в долг до ближайшей пенсии. Только недавно он научился ходить на ходунках, поэтому с трудом дошел до ближайшей остановки. Там на него напали двое. На видеозаписи с камеры уличного наблюдения видно, как мужчины отбирают у несчастного пакеты и уходят. Молодой человек, не имея возможности подняться, остался сидеть на тротуаре и звать на помощь.

Видео всколыхнуло социальные сети. Неравнодушные к чужой беде местные жители создали группу для помощи молодому человеку, купили ему еду и помогли с бытовыми условиями.

Полицейские задержали одного из грабителей и возбудили уголовное дело. Инцидентом заинтересовался председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Он поручил представить ему доклад о ходе проверки и обстоятельствах вопиющего случая.

Шокирующий случай произошел в Казани: подростки раздели 12-летнего мальчика, который сделал им замечание, и начали издаваться: заставляли взять в рот свои трусы, есть землю. Также на ребенка помочились.