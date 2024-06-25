В российском городе трехлетка ушел из детсада и едва не попал под машину В Калининграде сотрудников детсада наказали за побег трехлетки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Прокуратура внесла представление директору детского сада Калининграде, откуда ушел и едва не попал под колеса машины трехлетний мальчик. Еще двух сотрудников привлекли к дисциплинарной ответственности, сообщила пресс-служба регионального ведомства.

Происшествие случилось в начале июня. В полицию обратился водитель легковушки, который едва не наехал на малыша на улице Генерала Павлова. Прокуратура выяснила, что мальчик смог уйти, так как ворота учреждения были открыты, а запирающие замки сломаны.

30-летняя воспитательница детского сада в селе Чаа-Холь Республики Тыва скрыла, что заболела туберкулезом, и продолжала работать с малышами. В результате инфекцию подхватили девять воспитанников ясельной группы дошкольного учреждения. Против воспитателя завели уголовное дело по ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил). Вскоре она предстанет перед судом.

Родители из Магадана обвинили сотрудников местного детсада в избиении детей. Воспитанники учреждения приходят домой с гематомами, а в самом детсаду объясняют это падением с кровати либо обвиняют самих родителей. Следственный комитет не видит достаточных оснований для начала проверки.