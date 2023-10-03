В российском городе разбили памятник Ленину В Астрахани разбили памятник Ленину

Фото: Aleksander Lyskin/Global Look Press

В Астрахани неизвестные разбили памятник Владимиру Ленину, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости». Общественники подали заявление в правоохранительные органы, проводится проверка.

По данным канала, памятник располагался на улице Нахимова, сейчас от статуи остались только ноги. Коммунисты из местного отделения КПРФ предполагают, что памятник разрушили специально перед 30-летней годовщиной расстрела Белого дома в Москве.

Ранее сообщалось, что в Якутске разобрали памятник польским ссыльным и жертвам массовых репрессий. Монумент сначала обнесли забором, затем сняли таблички, а теперь вывезли гранитные камни. Памятник установили в 2002 году в честь сотен ссыльных поляков и литовцев, умерших в 1941–1947 годах. На мемориальных плитах висели таблички с именами выдающихся людей, внесших вклад в освоение Якутии: Вацлава Серошевского, Эдуарда Пекарского, Яна Черского, Александра Чекановского.

Отмечается, что судьбой памятника заинтересовался лишь глава якутского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Руслан Васильев. Когда мемориал стали разбирать, он забил тревогу и напомнил об указе президента о сохранении духовно-нравственных ценностей, где сказано, что нужно охранять историческую память.