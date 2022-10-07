В российском городе проводили единственного мобилизованного В Юрюзани Челябинской области мобилизовали только одного мужчину

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Юрюзани (Челябинская область) проводили в рамках частичной мобилизации единственного мужчину, сообщается в официальной группе газеты «Звезда — новости Агаповского района». Там же опубликовано видео с проводов мужчины.

В Юрюзани накануне было шумно. Жители города проводили на боевое слаживание единственного мобилизованного. Мужчине пожелали вернуться домой с Победой, — написали в группе соцсети «ВКонтакте».

В Республике Алтай ни одного человека не призвали в рамках частичной мобилизации, сообщил ранее сенатор Владимир Полетаев после встречи с военным комиссаром региона Олегом Денисенко. По его словам, военные комиссариаты актуализируют данные о жителях региона, им направляют повестки.

Ранее глава комитета Госдумы по обороне генерал-полковник Андрей Картаполов заявил, что россиянам, призванным для участия в СВО на территории Украины в рамках частичной мобилизации, не стоит опасаться отправки в гущу боевых действий. По его мнению, из них сформируют части для прикрытия границы с соседней страной. Кроме того, под частичную мобилизацию среди военнослужащих запаса подпадают не все, а только те, кто имеет определенные военно-учетные специальности или опыт ведения боевых действий.