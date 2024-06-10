В российском городе предложили праздновать День Мариуполя Спикер Бельский: в Петербурге предложили ввести День Мариуполя

Фото: Александр Сухов/РИА Новости

В Санкт-Петербурге может появиться памятная дата «День Мариуполя», с такой инициативой выступил председатель городского Законодательного собрания Александр Бельский с другими депутатами. В своем Telegram-канале он пояснил, что город в Донецкой Народной Республике уже два года является побратимом Северной столицы.

Вместе с депутатами предлагаем установить в городе новую памятную дату — «День Мариуполя — побратима Санкт-Петербурга» — и отмечать ее в третье воскресенье сентября. Нашему побратимству уже почти два года, и за это время отношения переросли в по-настоящему братские, — написал спикер петербургского парламента.

Также он выразил благодарность петербуржцам, которые помогали жителям Мариуполя необходимыми вещами. Парламентарий напомнил, что Петербург взял на себя восстановление почти сотни объектов в городе, направил туда пассажирский транспорт, а петербургские детские лагеря за два года приняли на отдых порядка четырех тысяч детей из Мариуполя.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что в Мариуполе планируют восстановить металлургический комбинат «Азовсталь». По его словам, в данный момент идет подготовка к возобновлению работы предприятия.