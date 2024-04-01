В российском городе предложили оценить работу мэра на «супер» и «отлично» В Чунском районе предложили оценить работу мэра на «супер», «отлично» и «хорошо»

Администрация Чунского района Иркутской области предложила жителям в своем Telegram-канале оценить работу мэра Николая Хрычова на «супер», «отлично» и «хорошо», сообщает издание «Подъем». Именно такие безальтернативные варианты ответов предлагались к вопросу «А как вы оцениваете работу мэра Николая Хрычова?». Издание представило скриншот сообщения. Самого же его в канале администрации уже нет. Градоначальник при этом отметил, что это был юмор, который не вызовет у местного населения никаких протестов.

Это нормально. Это такой хороший юмор, который не вызовет у местного населения никаких возможных протестов. Вот так повелось, так бывает, что население полностью поддерживает администрацию, руководителей, которых выбрало управлять хозяйственными процессами на территории района, — приводит издание слова чиновника.

Ранее директор компании «Сибирский стиль» Вячеслав Ачигечев, претендующий на должность мэра Новосибирска, записал предвыборный клип. В нем он зачитал рэп, в котором отразил проблемы города. Выборы начнутся уже через четыре дня. Градоначальник будет определен после решения специальной комиссии, которая оценит итоги испытаний.