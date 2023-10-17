В российском городе по ошибке продавали квартиры со скидкой Красноярские приставы по ошибке выставили на торги 20 квартир по заниженной цене

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Красноярске приставы в рамках 20 исполнительных производств передали на реализацию жилье по заниженной рыночной стоимости, сообщает региональная прокуратура. По данным ведомства, ошибка надзорного органа стоила гражданам 4,5 млн рублей.

В ходе разбирательств было установлено, что оценщик необоснованно определил стоимость квартир за минусом суммы НДС (20%), что противоречит требованиям закона. По заниженной цене приставы передали квартиры на торги, уточнили в прокуратуре. Например, однокомнатная квартира в Советском районе Красноярска стоимостью 3,6 млн рублей была передана на торги по цене 2,9 млн рублей, то есть на 700 тысяч дешевле.

Всего приставы нарушили права 20 граждан. Прокуратура потребовала у региональной Службы судебных приставов устранить нарушения, виновные будут привлечены к ответственности, отметили в ведомстве.

Ранее россиянам напомнили, что судебные приставы могут арестовать автомобиль за неуплаченные штрафы, алименты или налоги, долги по коммунальным платежам или по кредиту, в случае неправильного оформления документов на автомобиль или разделе имущества при разводе. Инициировать арест могут также банки, МФО по решению суда и Федеральная таможенная служба.