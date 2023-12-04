В российском городе перекрыли вокзал из-за эшелона из зоны СВО В Волгограде перекрыли доступ к вокзалу из-за эшелона с ранеными из зоны СВО

Фото: Кирилл Брага/РИА Новости

Сотрудник правоохранительных органов у железнодорожного вокзала в Волгограде

В Волгоград прибыл эшелон с ранеными из зоны проведения специальной военной операции, из-за чего власти перекрыли доступ к вокзалу, сообщает V1.RU. Отмечается, что часть пострадавших доставили с поезда в госпитали, а остальные после получасовой остановки продолжили путь. Сами военнослужащие рассказывают, что их развозят по больницам.

Здесь оставили тяжелораненых, а мы дальше едем по госпиталям. Нам даже не сказали, где и кого оставят. Просто едем. У меня несерьезная травма. Осколочное ранение. Не уверен, что мне дадут отпуск, но буду надеяться. Могут и не дать. Будет ли операция, тоже неизвестно, — рассказал один из военнослужащих.

Как пишет портал, в зале ожидания оказалось множество раненых. Очевидцы рассказали, что кто-то сильно хромал и не мог ходить без костыля, у многих — перевязаны ноги или руки. У некоторых бинты обматывали голову и лицо.

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал в своем Telegram-канале, что навестил в больнице двух бойцов территориальной обороны, которые получили ранения в результате атаки беспилотника ВСУ на хутор Климовое. По его словам, через несколько дней они уже могут покинуть медучреждение.