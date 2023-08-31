В российском городе отменят школьные линейки 1 сентября из-за непогоды В Южно-Сахалинске отменят школьные линейки 1 сентября из-за ливней

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Южно-Сахалинске отменят школьные линейки 1 сентября из-за сильного дождя, сообщил мэр города Сергей Надсадин в Telegram. Торжественные мероприятия перенесли на 4 сентября. Надсадин также отметил, что более 6 тысяч горожан остались без света.

В связи с прогнозируемым усилением непогоды и ликвидацией последствий ЧС сейчас на штабе принял решение — перенести линейки во всех школах городского округа на понедельник, 4 сентября, — написал мэр.

До этого в городе ввели режим ЧС из-за мощного проливного дождя. Был также создан оперативный штаб, который возглавил мэр Сергей Надсадин.

28 августа спасатели эвакуировали более шести тысяч жителей из затопленных районов Приморского края. Также с территорий было вывезено 864 ребенка.

В Уссурийском городском округе эвакуировано 3347 человек, в Октябрьском округе — 997 человек, в Спасском городском округе — 600 человек. В Приморье затопленным оказался 91 жилой дом, из которых 32 многоквартирных.

В Москве и Подмосковье во второй половине дня 20 августа прошел сильный ливень. Улицы в некоторых районах затопило. Машины с трудом проезжали по воде. В городе объявляли штормовое предупреждение. В дептрансе Москвы сообщили, что в связи с подтоплением проезжей части движение было перекрыто на нескольких улицах. В Сети опубликовали видео подтопления магазина DNS в столице. Посетителей торгового центра «Шоколад» экстренно эвакуировали из-за потопа.