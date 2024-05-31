В российском городе отменили воздушную тревогу Развожаев сообщил об отмене воздушной тревоги в Севастополе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Севастополи отменили сигнал воздушной тревоги, об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Сирена звучала в городе десять минут. О причинах тревоги пока не сообщалось.

Отбой воздушной тревоги! — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось о временной приостановке движения автотранспорта по мосту через Керченский пролив. Сообщение об этом появилось в 00:56 мск, а уже через 34 минуты движение возобновили. Официального объяснения приостановки не последовало.

До этого губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщал, что дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили беспилотник Вооруженных сил Украины над территорией Армавира. По словам руководителя региона, обошлось без пострадавших и разрушений, специалисты профильных служб проводили поиски места падения БПЛА.

Самая массированная атака украинских беспилотных летательных аппаратов на юг России была зафиксирована в четверг, 17 мая. Тогда удары в Краснодарском крае пришлись на нефтебазы в Новороссийске и Туапсе. Также несколько часов велась атака на Севастополь, сообщалось, что сбитый средствами ПВО дрон повредил Балаклавскую теплоэлектростанцию.