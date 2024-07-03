В российском городе отменили угрозу атаки безэкипажных катеров Кравченко: в Новороссийске отменена угроза атаки безэкипажных катеров

Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/Global Look Press

На территории Новороссийска отменена угроза атаки безэкипажных катеров, написал в своем Telegram-канале глава города Андрей Кравченко. Он поблагодарил жителей за спокойствие, поддержку друг друга и отсутствие паники.

Глава города также сообщил о возобновлении движения в районе набережной от улицы Исаева до Алексина. По словам Кравченко, опасности больше нет. Он попросил жителей Новороссийска воздержаться от посещения пляжных территорий, набережной и рекреационных зон вдоль среза воды.

3 июля до 09:00 будет происходить обследование акватории бухты. Входы на пляжи и набережную будут ограничены, — объяснил Кравченко.

Ранее в Новороссийске объявлялась тревога. Власти города просили жителей не находиться на открытом пространстве около моря.

Власти США считают допустимым нанесение ударов по Крыму американским вооружением, заявлял пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер. По его словам, дальнобойное оружие не должно применяться по территории России, а полуостров остается частью Украины.

24 июня стало известно, что в акватории Черного моря произошел инцидент с американским разведывательным БПЛА RQ-4B Global Hawk. По версии военного эксперта Алексея Живова, дрон мог помогать наведению ракет ATACMS во время обстрела ВСУ Севастополя днем ранее.