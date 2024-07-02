В Тюмени отменили концерт известного рэпера На фестивале в Тюмени отменили выступление рэпера Славы Марлоу

Фото: vk.com/marlowism

Слава Марлоу

На фестивале Мохито Fest, который пройдет в Тюмени в июле, отменили выступление рэпера Славы Марлоу (Slava Marlow; настоящее имя — Артем Готлиб), рассказали организаторы мероприятия во «ВКонтакте». Вместо него выступит рэпер Mayot (настоящее имя — Артем Никитин).

Выступление Slava Marlow отменяется по независящим от нас причинам, — заявили организаторы.

Музыкальный критик Евгений Бабичев ранее заявил, что в России некем заменить артистов, которые покинули страну после начала специальной военной операции. Он отметил, что речь идет о представителях отечественной эстрады, выступавших в РФ десятилетиями, чье творчество прочно закрепилось в массовом сознании. Бабичев призвал прекратить «отмену» таких звезд, поскольку «эстрада редеет, а восполнить вакуум некем».

Ранее об отмене концертов по России сообщил музыкант и композитор Александр Олехнович, выступающий под псевдонимом Алекша Нович. По словам артиста, его тур по стране переносится на сентябрь. При этом запланированные выступления в Ставрополе, Волгограде и Астрахани отменены полностью. Как считает Нович, отмена концертов связана с его попаданием в неофициальный список запрещенных в РФ артистов.