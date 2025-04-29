В российском городе объявлена воздушная тревога Развожаев объявил о воздушной тревоге в Севастополе

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Воздушная тревога объявлена в Севастополе в полдень вторника, 29 апреля, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев. Подробности он уточнять не стал.

Согласно данным Telegram-канала «Чп / Севастополь», в сторону полуострова летят ракеты «Нептун». Крымский мост перекрыт. Там также призвали найти укрытие и не находиться под открытым небом.

До этого появилась информация, что с вечера 28 апреля до утра 29 апреля средства ПВО сбили 91 беспилотник ВСУ в российских регионах. Дроны, в частности, уничтожили в Московском регионе, в Курской, Рязанской, Орловской и Нижегородской областях, также в Крыму и над акваторией Черного моря.

Ранее сообщалось, что вечером 28 апреля над регионами РФ за 2,5 часа был уничтожен 51 украинский дрон. Пресс-служба Минобороны уточнила, что 40 БПЛА сбили над территорией Курской области, еще пять — над Орловской. Два — над территорией Республики Крым, три — над акваторией Черного моря, один — над территорией Белгородской области.

Тем временем появилась информация, что два человека погибли, трое ранены при ударе ВСУ по двигавшемуся автомобилю на участке дороги Грайворон — Илек-Пеньковка. По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, пострадавших доставили в больницу с закрытыми черепно-мозговыми травмами и осколочными ранениями.