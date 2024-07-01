В популярном городе на юге России объявили ракетную опасность Сигнал ракетной опасности объявлен в Новороссийске

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сигнал ракетной опасности был объявлен в Новороссийске вечером в понедельник 1 июля. В городе звучала сирена. Глава города Андрей Кравченко в своем Telegram-канале призвал жителей и гостей города не выходить из дома и не подходить к окнам. Тех, кто находился в этот момент на улице, он попросил укрыться в цоколе ближайшего здания или подземного перехода.

Он также напомнил, что для укрытия не подходят места под легковыми и грузовыми автомобилями, автобусами, а также под стенами домов и магазинов. Кравченко также попросил сохранять спокойствие и следить за официальной информацией.

Глава города опубликовал сообщение в 19:22. В 19:45 он сообщил, что сигнал воздушной опасности отменен и опасности для жителей города-героя нет.

Ранее село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа попало под обстрел ВСУ, о чем сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. В результате прилета снаряда на территорию сельскохозяйственного предприятия погиб один мирный житель. Кроме того, губернатор отметил, что количество раненых за вчерашний день в регионе увеличилось до девяти. Сегодня два жителя самостоятельно обратились в больницу: у женщины диагностирована рваная рана бедра, у мужчины — осколочное ранение головы.