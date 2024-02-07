В российском городе мужчина поджег здание тяговой электроподстанции Baza: полиция Тулы ищет мужчину, поджегшего здание тяговой электроподстанции

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В Туле мужчина поджег здание тяговой электроподстанции «Тулгорэлектротранса» на улице Плеханова, пишет Telegram-канал Baza. Пламя охватило фасад и внутренние стены здания. Полиция разыскивает поджигателя.

По данным канала, инцидент произошел поздно вечером 6 февраля. Злоумышленник облил фасад легковоспламеняющейся жидкостью и поджег. Отмечается, что оборудование повреждений не получило, работа транспорта не нарушалась.

Криминалисты осмотрели место происшествия. Изъяты следы, в том числе смывы, а также деревянная палка.

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В Архангельске 18-летнему молодому человеку грозит до 20 лет тюрьмы за поджог двух бань, расположенных в воинской части. Юноша также нанес нецензурные надписи на бронетехнику, таким образом протестуя против СВО. Отмечалось, что им руководил некий куратор.

Злоумышленника задержали еще в сентябре, когда ему было поручено уничтожить оборудование для ПВО. С собой у него была канистра с бензином, а все свои действия молодой человек снимал на камеру.