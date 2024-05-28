В российском городе аэропорт возобновил работу после двухлетнего перерыва Первый за два года самолет прибыл в аэропорт Элисты

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Аэропорт столицы Калмыкии Элисты возобновил работу после перерыва в два года, сообщило РИА Новости со ссылкой на собственного корреспондента. В воздушную гавань прибыл борт авиакомпании Red Wings из Москвы.

Отмечается, что прибывшему самолету устроили торжественную встречу с водной аркой. На пилотов в знак приветствия надели традиционный калмыцкий белый шарф хадак. Подчеркивается, что аэропорт Элисты стал первым в регионе, который возобновил работу.

Очень хорошо долетели, самолет был полный пассажиров. Очень рады, что снова аэропорт работает, — рассказала одна из пассажирок.

Ранее о том, что воздушная гавань Элисты начнет принимать пассажирские рейсы с 28 мая, сообщили в Росавиации. Отмечалось, что такое решение было принято после рабочей встречи руководителя ведомства Дмитрия Ядрова, главы Калмыкии Бату Хасикова и гендиректора Red Wings Евгения Солодилина. Аэропорт города в 2022 году попал в список из 12 воздушных гаваней юга и центра России, которые было решено закрыть из соображений безопасности.

Евгений Солодилин допустил, что следующим этапом могут стать полеты в Сочи или Екатеринбург, где есть региональная база для самолетов авиакомпании Red Wings. Он отметил потенциал аэропорта Элисты и подчеркнул готовность обсуждать с руководством Калмыкии другие маршруты.