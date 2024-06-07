В российском детсаду выпускной прошел только для дочери заведующей На Кубани заведующая детсадом пригласила на выпускной только свою дочь

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В детском саду в станице Васюринская Краснодарского края выпускной прошел только для одной девочки — дочери заведующий. Родители остальных детей объявили бойкот руководителю учреждения на фоне регулярного сбора денег, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Обстановка в детсаду изменилась после прихода новой заведующей. Со слов родителей, после этого начались постоянные сборы денег на походы в театры, фотосессии, ремонт. Недовольны были и сами воспитатели: их лишали премий и постоянно отчитывали. Кроме того, дошкольное учреждение стали часто посещать священники. Накалилась обстановка во время празднования Пасхи: новая заведующая поругалась с одной из воспитательниц и кинула в нее освященным яйцом. Другая, проработавшая 20 лет, написала заявление по собственному желанию, не выдержав оскорблений.

Устав от непонимания со стороны женщины, родители забрали собранные деньги и сняли для детей игровую комнату с аниматорами. Однако праздник в детсаду не сорвался: одна из выпускниц — дочь самой заведующей, поэтому специально для нее сотрудники переоделись в костюмы и разучили танцы. Кадры с выпускного заведующая опубликовала в своих социальных сетях. Прошел он, по всей видимости, весело: с танцами, фотосессией, тортом. По словам родителей других воспитанников, дочке женщина сказала, что все остальные дети заболели ветрянкой.

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