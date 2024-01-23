В российской школе учеников отправили на карантин без объяснения причин «Подъем»: школьников в Калуге отправили на карантин из-за гепатита А

Фото: Евгений Епанчинцев/РИА Новости

Издание «Подъем» сообщает о карантине в одной из калужских школ, где учеников изолировали на месяц без объяснения причин. По данным издания, которое ссылается на родителей старшеклассников, они учатся строго отдельно от других детей, при этом администрация школы обещала раскрыть причину позже. Мэр Калуги Дмитрий Денисов заявил, что у одного из школьников был обнаружен гепатит А.

Органами Роспотребнадзора, Центром эпидемиологии был рекомендован определённый карантинный режим. Он был реализован в школе. Дети учатся отдельно, не взаимодействуют с другими учениками, учебный процесс построен в отдельном помещении, питаются они там же, и ограничены контакты. Несколько минут назад диагноз ученика был подтверждён. Сейчас Центром эпидемиологии, наверное, будут откорректированы карантинные мероприятия, скорее всего, этот класс будет отправлен на дистант. Ребёнка лечат в инфекционной больнице, — приводит «Подъем» заявление главы города.

Мэр Калуги добавил, что администрация школы поступила правильно, отправив учеников на карантин. Он пообещал разобраться в ситуации и выяснить, как произошло заражение, а также напомнил, что гепатит А называют «болезнью грязных рук».

По данным издания, детям выделили в школе отдельный кабинет и туалет и запретили выходить в коридор, что и вызвало панику у родителей. «Подъем» уточняет, что реакции от администрации школы все еще не последовало и, по мнению родителей, это непредупреждение об опасном заболевании.

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