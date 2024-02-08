В российской школе прокомментировали драку вооруженных подростков МБОУ «ЭМГ»: ученики элистинской гимназии не участвовали в драке на крыльце школы

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Ученики Элистинской многопрофильной гимназии не принимали участия в драке, которая произошла накануне на крыльце образовательного учреждения, сообщили NEWS.ru в администрации школы. Там уточнили, что потасовка продолжалась менее минуты, после чего к подросткам вышел сотрудник частного охранного предприятия.

Инцидент произошел 7 февраля в районе двух часов дня. Во дворе образовательного учреждения произошла драка с участием молодых людей, некоторые из них были в масках. Инцидент продолжался менее минуты, так как из здания вышел сотрудник ЧОП «Орион» и молодые люди разбежались, — пояснили в администрации.

Представители гимназии добавили, что после случившегося социальный педагог обратился в полицию. Сотрудники правоохранительных органов оперативно отреагировали на вызов. Они взяли у охранника объяснение и изъяли записи с камер видеонаблюдения.

Среди участников драки обучающихся МБОУ «ЭМГ» не было, — заверили в учреждении.

Telegram-канал «112» ранее сообщил, что подростки с палками подрались на территории гимназии в Элисте. На записях с камер видеонаблюдения видно, что одна из групп решила спрятаться в здании образовательного учреждения, после чего потасовка продолжилась прямо на крыльце школы. В конфликт вмешался охранник, и подростки разбежались.

Ранее сообщалось, что вечером 5 февраля в микрорайоне Новопатрушево в Тюмени двое мужчин набросились на подростков из-за того, что один из них был в шапке со звездой. Пострадали два парня и девушка. Прокурор региона взял дело под личный контроль. Мать одного из пострадавших рассказала, что нападавший называл свои действия «воспитанием» и заявил, что хотел купить у подростков головной убор.