«Заботливыми руками»: в Лабытнанги дети шьют балаклавы для военнослужащих Мэр Лабытнанги Трескова заявила, что учащиеся школы № 3 шьют балаклавы для военнослужащих

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Пошив балаклав для мобилизованных военнослужащих РФ

Глава города Лабытнанги, расположенного в Ямало-Ненецком автономном округе, Марина Трескова сообщила, что ученики школы № 3 шьют одежду для российских военных, проходящих службу в зоне спецоперации на Украине. В соцсети градоначальник пояснила, что балаклавы и прочую экипировку дети шьют под руководством педагога Снежаны Канашовой.

Проект «Тепло наших рук для защитников Родины» объединил 15 ребят 6–10-х классов. Балаклавы и теплые кофты шьют после уроков. Сейчас заботливыми детскими руками изготовлено 7 комплектов одежды, в планах увеличить объем в 3 раза. Наши мужчины должны чувствовать заботу и тепло! — написала она в соцсети «ВКонтакте».

Ранее в Кемеровской области епархия отстранила от работы с мобилизованными дьякона Александра Соколова, напомнившего им про гробы. На призывном пункте в Мариинске служитель церкви призвал мобилизованных «молиться богу, каяться» и не ждать, «пока гробы придут». Ему было указано на недопустимость подобных высказываний.

Протоиерей Виктор Иванов использовал полиэтиленовые пакеты при крещении военнослужащих РФ, участвующих в операции на Украине, так как они оказались под рукой, заявил ранее пресс-секретарь Уфимской епархии, протоиерей Евгений Шерышев. Он прокомментировал видео, на котором был запечатлен обряд, вызвавший резонанс в Сети.